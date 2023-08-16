الدفاع الجوي الروسي يدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة كالوغا دون وقوع أضرار أو إصابات

أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كالوغا الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: “تم إفشال محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام ثلاث طائرات مسيرة على مرافق في مقاطعة كالوغا اليوم حوالي الساعة 5 صباحًا بتوقيت موسكو [02:00 بتوقيت غرينتش]”.

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وأضاف البيان: “اكتشفت منظومات الدفاع الجوي الروسية الهجمات بدقة ودمرت جميع الطائرات المسيرة قي الوقت المناسب”، لافتا أنه لم يقع أي إصابات أو أضرار مادية نتيجة للحادثة.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.