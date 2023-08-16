الدبيبة يكلف وزير الداخلية ورئيس الأركان بالتدخل بعد اشتباكات أودت بحياة 27 شخصا في طرابلس

دعا رئيس حكومة الوحدة الموقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، إلى نشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة لضبط الأمن في العاصمة طرابلس.

وكلف الدبيبة، في رسالة له، “رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، بالتدخل عن طريق الوحدات التابعة لهما لفض الاشتباكات الجارية بمناطق جنوب طرابلس”.

ووفقا للرسالة، تقضي تعليمات الدبيبة “بضرورة التدخل عن طريق الوحدات التابعة لرئاسة الأركان ووزارة الداخلية وعدد من الوحدات المساندة، في فض الاشتباكات، والعمل على استتباب الأمن والتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم والجهات ذات العلاقة وموافاة رئيس الوزراء بتقرير يومي مفصل بالخصوص”.

مجلسا النواب والدولة في ليبيا يدعوان كافة الأطراف في طرابلس لوقف الأعمال القتالية

وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، في وقت سابق اليوم، بوفاة 27 شخصًا وإصابة أكثر من 106 آخرين جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ يوم أمس في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، إنه تم الدفع بأكثر من 60 سيارة إسعاف منذ يوم أمس، وإجلاء أكثر من 230 عائلة من مواقع الاشتباكات.