وسائل الإعلام: أمريكا تطالب إيران بوقف "شحنات" الطائرات بدون طيار إلى روسيا

كشفت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر خاصة أن الولايات المتحدة طلبت من إيران وقف “عمليات التسليم” المزعومة للطائرات المسيرة لروسيا. يزعم الغرب أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة. ونفت موسكو وطهران مرارا مثل هذه الاتهامات.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” الأمريكية نقلاً عن مصادرها أن الولايات المتحدة طلبت أن توقف إيران شحنات الطائرات المسيرة إلى روسيا وكذلك قطع غيار هذه الطائرات”.
ضابط أمريكي: روسيا دمرت في غضون أشهر قليلة أنظمة الدفاع الجوي الغربية في أوكرانيا
14 أغسطس, 18:39 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن مناقشة الموضوع جرت بالتوازي مع مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، يُزعم أن طهران طلبت مرارا من موسكو التوقف عن استخدامها في الصراع”، لكن واشنطن أرادت “المزيد من الخطوات الملموسة”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك