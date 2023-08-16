وسائل الإعلام: أمريكا تطالب إيران بوقف "شحنات" الطائرات بدون طيار إلى روسيا

كشفت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر خاصة أن الولايات المتحدة طلبت من إيران وقف “عمليات التسليم” المزعومة للطائرات المسيرة لروسيا. يزعم الغرب أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة. ونفت موسكو وطهران مرارا مثل هذه الاتهامات.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” الأمريكية نقلاً عن مصادرها أن الولايات المتحدة طلبت أن توقف إيران شحنات الطائرات المسيرة إلى روسيا وكذلك قطع غيار هذه الطائرات”.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مناقشة الموضوع جرت بالتوازي مع مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران.