المحادثات الأمريكية التركية حول بدائل لصفقة الحبوب لا تزال بمرحلة المقترحات

أكد مصدر تركي مشارك في المحادثات بين أنقرة وواشنطن بشأن بدائل لصفقة الحبوب، أنها لم تخرج عن طور المحادثات، ولم يتم التوصل لأية قرارات أو خطة بعد.

وقال المصدر التركي، في تصريح لـ”سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، إن “المفاوضات حتى الآن تجري حول مقترحات أمريكية، ولكن حتى الآن، ما زال كل شيء طور النقاش، ولم يتم اتخاذ قرارات أو وضع خطة معينة”.

وأضاف المصدر أن “تركيا تواصل المباحثات مع الأمم المتحدة والغرب لاستئناف صفقة الحبوب، وفي الوقت نفسه، تبقى على اتصال مع روسيا”.

انخفاض مداخيل أوكرانيا من صادرات الحبوب بمقدار النصف مع إنهاء الصفقة

وتوقفت صفقة الحبوب، في 18 يوليو/ تموز الماضي، وأخطرت روسيا كلًا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن “شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، فإن الدول الغربية لم تفي بوعودها”.