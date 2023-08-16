القوات الأوكرانية تستهدف مناطق في مقاطعة خيرسون بـقصف مدفعي ليلا

أكد متحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية ليلا، مدينتي نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا والقرى المجاورة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وقال المتحدث للصحفيين “خلال الليل واصل نظام كييف قصف البنى التحتية المدنية فينوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وساغي وغورنوستايفكا، فيليكايا ليبيتيخا، حيث أطلق ما مجموعه 32 قذيفة مدفعية ويجري تحديد الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف ديرا في خيرسون
14 أغسطس, 10:22 GMT
ويذكر أنه في يوم أمس الثلاثاء، تم قصف أليوشكي وبيشانوفكا وستارايا زبورييفكا ودنيبرياني وبودستيبنويه في الضفة اليسرى لنهر دنيبر الخاضعة لسيطرة القوات الروسية بـ57 قذيفة أوكرانية.
وأصبحت منطقة خيرسون جزءًا من روسيا، في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد استفتاء، ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المنطقة، التي يقع 75% من أراضيها تحت سيطرة روسيا، وجزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك خيرسون، تحت سيطرة قوات كييف.
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