السفير الإيراني في السعودية: القوى الخارجية ترغب في تدمير العلاقات بين دول المنطقة

أكد السفير الإيراني في السعودية علي رضا عنايتي، اليوم الأربعاء، أن بلاده “تتطلع إلى ترسيخ عنصر الاقتصاد في العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية”.

وقال عنايتي، في تصريحات له، إنه “تم الاتفاق على عقد لجنة مشتركة بين إيران والسعودية”، مضيفا أن “تشكيل اللجنة هو بمثابة خارطة طريق للعلاقات التي يمكن أن ترفع التجارة المحدودة الحالية إلى أرقام أعلى بكثير”.

وتابع: “الفرصة المتاحة في ظل تطبيع العلاقات بين إيران و السعودية ستفتح آفاقا كثيرة للبلدين والمنطقة”.

عنايتي: الفرصة المتاحة في ظل تطبيع العلاقات بين #إيران و #السعودية ستفتح آفاقا كثيرة للبلدين والمنطقة — جاده إيران Jadeh Iran (@jadehiran) August 16, 2023

وأكد عنايتي على ضرورة اختيار المسار البناء خلال منهجية الحوار، معربا عن الثقته التامة من أن دول المنطقة ستعمل على تعميق تعاونها ولن تهتم بالقوى الخارجية التي ترغب في تدمير العلاقات.

عنايتي: تشكيل لجنة مشتركة هو بمثابة خارطة طريق للعلاقات التي يمكن أن ترفع التجارة المحدودة الحالية إلى أرقام أعلى بكثير — جاده إيران Jadeh Iran (@jadehiran) August 16, 2023

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، الإثنين الماضي، أن “سفيري إيران والسعودية سيستقران في العواصم في الأيام المقبلة”، مؤكدا أن السفير الإيراني لدى السعودية سيرافقه خلال زيارته إلى المملكة في الأيام المقبلة”، حسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

إيران تكشف معلومات لأول مرة بشأن خطة قاسم سليماني لمواجهة “هجمات بالسعودية”

واتقفت السعودية وإيران، في مارس/ آذار الماضي، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة، وذلك بعد وساطة من الصين.