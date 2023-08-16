الأردن يقبض على 7 أجانب حاولوا التسلل إلى البلاد

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من القبض على عدد من الأجانب حاولوا التسلل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت فجر اليوم، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل 7 أشخاص من الجنسية السيرلانكية”. الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا محملة بمواد مخدرة وأضافت الوكالة أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة. وأكدت أن القوات المسلحة الأردنية حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني للبلاد.

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