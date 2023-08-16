إعلام أمريكي: "لعبة الاتهامات" تخمرت في كييف

وجاء في وسائل الإعلام: “يواجه زيلينسكي خيارًا مستحيلًا: بذل قصارى جهده والمخاطرة بفشل مكلف، أو تقليل خسائر أوكرانيا وتقبل هزيمة مدمرة سياسيًا. وقد أدى عدم إحراز تقدم إلى تكثيف النقاش الاستراتيجي على أعلى المستويات في الحكومة الأوكرانية، والتي حولت البعض في الإدارة الرئاسية ضد القيادة العسكرية”.