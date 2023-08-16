الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت على إحدى واجهاتها، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع “تي إن تي” قادمة من الأراضي السورية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن مصدر عسكري مسؤول، أن “قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة”.
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة مفخخة
25 فبراير, 11:24 GMT
وأضاف المصدر أنه تم إسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية.
وأوضح أنه تم التعامل مع الطائرة من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.
وأكد المصدر العسكري أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
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