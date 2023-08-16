الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت على إحدى واجهاتها، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع “تي إن تي” قادمة من الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن مصدر عسكري مسؤول، أن “قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة”.

الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة مفخخة

وأضاف المصدر أنه تم إسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية.

وأوضح أنه تم التعامل مع الطائرة من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.