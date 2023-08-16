الدفاع الروسية توقع عقدا لتوريد أنظمة اتصالات محمولة متعددة المهام

وقعت وزارة الدفاع الروسية عقدًا مع شركة “بروتيوس للتكنولوجيا” لتصنيع وتوريد أنظمة اتصالات محمولة متعددة الوظائف.
تم توقيع العقد من قبل رئيس المديرية الرئيسية لتسليح القوات المسلحة الروسية، الفريق أناتولي غولييف، والمدير العام “بروتيوس للتكنولوجيا” في منتدى الجيش 2023.
وسائط متعددة
غنائم العملية العسكرية الخاصة في منتدى “آرميا-2023”
أمس, 15:11 GMT
ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي “آرميا – 2023″، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة، ويزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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