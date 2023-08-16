الدفاع الروسية توقع عقدا لتوريد أنظمة اتصالات محمولة متعددة المهام

تم توقيع العقد من قبل رئيس المديرية الرئيسية لتسليح القوات المسلحة الروسية، الفريق أناتولي غولييف، والمدير العام “بروتيوس للتكنولوجيا” في منتدى الجيش 2023.

ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي “آرميا – 2023″، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة، ويزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.