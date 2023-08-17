الرئيس المصري يوضح السبب الحقيقي لأزمة انقطاع الكهرباء في البلاد… فيديو

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية واجهت أزمة كهرباء حقيقية، ما جعل الحكومة تضطر لتخفيف الأحمال.

جاءت تصريحات الرئيس المصري، خلال زيارته لمدينة السلوم، ولقائه بالأهالي، اليوم الأربعاء.

الرئيس #السيسي يكشف سبب أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة #ON pic.twitter.com/WtvsRo7P4I — ON (@ONTVEgy) August 16, 2023

وأضاف السيسي أن “الدولة اضطرت لتخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية، مع ذروة ارتفاع الحرارة في الشهرين الماضيين”.

وأوضح أن “حجم الوقود المطلوب لتشغيل المحطات، بعد تكلفة الزيادة في الأسعار، أصبح عبئا على الحكومة”.

وتابع: “الكهرباء ووقود السيارات نبيعه بالجنيه، لكننا نشتري الوقود لمحطات الكهرباء والسيارات بالدولار، وبالتالي لما يكون عندنا عبء كلنا نساع بعضنا، إحنا مبنخبيش عليكم حاجة”.

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وواصل قائلا: “كل تحدي نقدر نعبره مش بجهد الدولة، وإنما بفهم الناس إن التحدي يمكن التغلب عليه بالعمل والصبر”.

كما لفت السيسي إلى أن مصر واجهت أزمة كهرباء حقيقية بعد أحداث 2011، مشيرا إلى أن الدولة تمكنت من عبورها بفضل الله.