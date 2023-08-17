"الناتو" يتراجع عن تصريحاته حول "التنازل عن أراض أوكرانية"

وصف رئيس مكتب الأمين العام لـ”الناتو”، ستيان جنسن، بيانه حول إمكانية انضمام كييف إلى الحلف مقابل التنازل عن الأراضي لروسيا بأنه خطأ.

وقال جنسن: “لقد تحدثت عن هذه المسألة كجزء من مناقشة أكبر حول السيناريوهات المستقبلية المحتملة لأوكرانيا. لم يكن ينبغي أن أعرضها بهذا الشكل. كان ذلك خطأ”.

وفي وقت سابق، لم يستبعد رئيس مكتب الأمين العام لحلف الناتو، ستيان جنسن، أن أوكرانيا قد تحصل على عضوية الحلف مقابل نقل جزء من أراضيها إلى روسيا.

مجلس الأمن الروسي: يتعين على أوكرانيا أن تتخلى عن العاصمة كييف نفسها كي تنضم إلى الناتو

وفي الليلة الماضية، وصف أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، تصريحات جنسن بأنها “حشو غريب”.

وأشار ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إلى أن كييف لن تتبادل الأراضي من أجل عضوية الناتو.

وفي السياق نفسه، أكد الحلف أن موقف “الناتو” لا يزال كما هو – وستواصل الكتلة العسكرية دعم أوكرانيا “من أجل سلام دائم”.