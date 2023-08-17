قائد أوكراني يعترف بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك

اعترف قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بتدهور الوضع على اتجاه كوبيانسك.

وقال سيرسكي: “بسبب تفاقم الوضع على اتجاه كوبيانسك، عملت معظم اليوم في الوحدات التي تقود الدفاع في ضواحي المدينة”.

وأعرب عن مخاوفه من أن الجيش الروسي يمكن أن “يستولي” على كوبيانسك.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مجموعات مهاجمة تابعة لقوات مجموعة “الغرب” نفذت هجوما وحسنت مواقعها على الخط الأمامي على اتجاه كوبيانسك.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على اتجاه كوبيانسك

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.