الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره الأرميني الوضع في قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، ناقشا الوضع في ناغورني قره باغ وتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: “في 16 أغسطس (آب) أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثة هاتفية، مع وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، ناقش خلالها الوضع في ناغورني قره باغ وعملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان”.

وأشار البيان إلى أن الطرفين تبادلا أيضا وجهات النظر حول آفاق المناقشات حول قضية قره باغ في مجلس الأمن الدولي.

أرمينيا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الوضع في إقليم قره باغ

أقام حرس الحدود الأذربيجاني حاجز تفتيش على الحدود مع أرمينيا في أبريل/ نيسان الماضي، وظهر ذلك في بداية الطريق على معبر لاتشين المؤدي إلى ستيباناكيرت.