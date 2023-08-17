نائب وزير الخارجية الأوكراني: كييف تسعى للحصول على دعوة إلى قمة مجموعة الـ20

صرّح نائب وزير الخارجية الأوكراني، نيكولاي توتشيتسكي، أن كييف تعمل على الحصول على دعوة لحضور قمة مجموعة الـ20 في الهند.

وقال: “نحن وشركاؤنا نعمل لنكون من بين المدعوين – سواء مع الهند أو مع الشركاء الآخرين الذين هم من بين المشاركين في هذه القمة. نعمل مع شركائنا للحصول على دعوة لحضور القمة”.

وأشار توتشيتسكي إلى أن السلطات الأوكرانية ترغب في المشاركة في الحدث نظرًا لحقيقة أنه سيتم مناقشة المشكلات الاقتصادية هناك.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيان جايشانكار، بأن فلاديمير زيلينسكي غير مدعو إلى قمة مجموعة الـ20 في الهند، لأن القمة تناقش مشكلات النمو الاقتصادي العالمي، وليس الأمن العالمي.

الهند تكشف سبب عدم دعوة زيلينسكي لقمة مجموعة الـ20

تولت الهند رئاسة مجموعة الـ20 من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة الـ20 على مستوى رؤساء الدول/ الحكومات يومي 9 و10 سبتمبر 2023 في نيودلهي.