أقرت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، بفشل العقوبات ضد لروسيا بعد نشر تقرير من بنك “يو بي إس” السويسري حول نمو ثروة روسيا، ودعت في الوقت نفسه إلى وقف تمويل أوكرانيا بسبب انخفاض ثروة الولايات المتحدة ذاتها.

وكتبت النائبة الأمريكية، يوم الأربعاء، عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “لقد فشلت عقوبات الولايات المتحدة، لا مزيد من الأموال لأوكرانيا”.

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وأشارت غرين أيضًا أن الولايات المتحدة قدمت 113 مليار دولار لأوكرانيا وما زالت ترسل مليار دولار كل شهر، مضيفة: “روسيا تزداد ثراءً، بينما أمريكا تزداد فقرًا بفقد مليارات الدولارات”.

في وقت سابق، نشر بنك “يو بي إس” السويسري تقريرًا بعنوان “الثروة العالمية”، والذي أفاد بأن معظم البلدان شهدت خسائر كبيرة في الثروة في عام 2022، بالدرجة الأولى في الولايات المتحدة، في حين لاحظ زيادة في هذا المؤشر في عدد قليل من البلدان، بما في ذلك روسيا مع زيادة قدرها 600 مليار دولار في السوق المالي.

ووفقًا للتقرير، فقدت الولايات المتحدة 5.9 تريليون دولار في عام 2022.

صندوق النقد الدولي يحسن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا إلى 0.7 % في2023

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت جولي كوزاك، مديرة قسم الاتصال في صندوق النقد الدولي، أن الصراع في أوكرانيا لا يؤثر بقوة على اقتصاد روسيا، وفقًا لتقديرات الصندوق، بما أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى تأثير أقوى.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.7٪ بنهاية العام. وفي منتصف أبريل/ نيسان، نشر البنك الدولي توقعاته المعدلة لديناميات اقتصاد روسيا – حيث تغير التوقع من انخفاض بنسبة 3.3٪ إلى انخفاض بنسبة 0.2٪.