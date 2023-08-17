ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي الأمريكية إلى 110 قتلى

أعلن حاكم ولاية هاواي الأمريكية، جوش غرين، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الولاية إلى 110 قتلى

واشنطن – سبوتنيك. وقال غرين خلال مؤتمر صحفي، إنه “تم الإعلان عن وفاة 110 أشخاص” جراء الحرائق غير المسبوقة التي تشهدها الولاية.

الولايات المتحدة.. ارتفاع قتلى حرائق هاواي إلى 99 شخصا

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، يعتزمان السفر إلى هاواي في 21 آب/ أغسطس الجاري للقاء العاملين في فرق الإنقاذ والناجين من حرائق الغابات.

وبدأت حرائق الغابات في الولاية بسبب الطقس الحار والجفاف، حيث فاقمت الرياح القوية التي تسبب بها إعصار دورا الوضع وتسببت في انتشار الحرائق بشكل كبير في الولاية.