وزيرة الخارجية النمساوية السابقة لـ"سبوتنيك": أرغب في الانتقال للعيش في روسيا بشكل دائم

قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنايسل، إنها ترغب في الانتقال للعيش في روسيا بشكل دائم والحصول على منزل هناك.

كوبينكا – سبوتنيك. وقالت كنايسل في تصريح لـ “سبوتنيك”، إنها لم تنتقل للعيش بشكل دائم في روسيا، لكنها تسعى إلى ذلك، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى العثور على منزل في روسيا، حيث يمكنها تربية حيواناتها من الخيول والكلاب.

وأضافت كنايسل لدى سؤالها عما إذا كانت اشترت منزلا في روسيا: “لا، لكني أرغب في ذلك”.

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وسخرت كنايسل من ادعاءات وسائل الإعلام البريطانية بأنها تعيش في مكان سري أعده جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لها قائلة: “في الواقع، لقد استأجرت منزلا صغيرا في قرية صغيرة في مقاطعة ريازان. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني العثور عليه، لكن الآن أنا بحاجة إلى العثور على منزل والانتقال إليه. يجب أن يكون منزلا مناسبا يمكن أن يعيش به الكثير من الحيوانات الأليفة. لدي في لبنان خيول وكلاب كثيرة”.

وأشارت الوزيرة النمساوية السابقة إلى أنها تقوم حاليا بالتدريس في جامعة سان بطرسبرغ، وعُرض عليها مؤخرا إدارة أحد مراكز الأبحاث في الجامعة.