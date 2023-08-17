أوامر بإخلاء أكبر مدينة كندية في أقصى شمال البلاد مع تقدم حرائق الغابات

أمرت السلطات الكندية، يوم الأربعاء، سكان يلونايف، واحدة من أكبر مدن شمال كندا بالفرار وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات الهائجة يمكن أن تصل إليها بحلول نهاية الأسبوع.

وقال شين تومبسون، وزير بيئة الإقليم الشمالي الغربي، في مؤتمر صحفي: “للأسف، لقد اتخذت حالة الحرائق الخاصة بنا منعطفًا آخر نحو الأسوأ مع اشتعال حريق غرب يلونايف يمثل الآن تهديدًا حقيقيًا للمدينة”.

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وأضاف: “أريد أن أشدد على أن المدينة ليست في خطر فوري”، لكنه لفت إلى أنه: “بدون مطر، من الممكن (أن تصل الحرائق) إلى ضواحي المدينة بحلول نهاية الأسبوع”.

وتابع الوزير: “تضع نفسك والآخرين في خطر إذا اخترت البقاء”.

وأُمر بمغادرة سكان المدينة، البالغ عددهم ما يقرب من 20 ألف نسمة، بحلول ظهر يوم الجمعة. كما تم ترتيب رحلات إجلاء تجارية وعسكرية للمدينة.

وكانت حرائق الغابات، حتى مساء يوم الأربعاء، على بُعد 17 كيلومترًا (11 ميلاً) من العاصمة الإقليمية.