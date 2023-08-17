القوات الروسية تدمر موقع قيادة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي الأوكراني في كراماتورسك

أعلن رئيس مركز الإعلام في قوات تجمع “الجنوب” الروسية، فاديم أستافييف، صباح اليوم الخميس، أن القوات الصاروخية الروسية قامت بضرب موقع قيادة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي للقوات الأوكرانية في كراماتورسك.

وقال أستافييف لوكالة “ سبوتنيك “: “ضربت وحدة من وحدات الصواريخ في الجنوب العسكري الإقليمي نقطة التحكم في الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي للقوات الأوكرانية في كراماتورسك”.

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وأضاف أن القوات العسكرية أيضاً قد دمرت مستودعا للذخيرة في منطقة بيلوبوروفكي ونقطتي تمركز مؤقتة لوحدات اللواء الميكانيكي المستقل 110، ومستودع ذخيرة ميداني، وثلاث سيارات “بيك آب” للعدو في مناطق بيرديتشيف، أفدييفكا وبيرفومايسكوي.

وتمكنت القوات الروسية أيضاً خلال القتال من تدمير هاون M777 الأمريكي في منطقة زفانوفكا، وهاون D-20 بالقرب من سبورني، وهاون D-30 في سيفيرسك.

وأضاف أستافييف: “استخدمت طواقم مقاتلات القاذفة سو-34 في تجمع قوات “الجنوب” ضربات ذاتية التوجيه باستخدام ذخائر موجهة ضد أهداف القوات الأوكرانية في الاتجاهات بليسيتشانسك، وسوليدارو-أرتيموفسك، وأليكساندرو-كالينوفسك”.

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.