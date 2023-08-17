صرح العقيد في القوات المسلحة النمساوية، ماركوس ريزنر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية ستواجه خطرًا كبيرًا بإرسال اللواء الأخير المعد للهجوم على خلفية تكثيف الضربات الروسية المتزايدة.

وقال ماركوس ريزنر: “تود أوكرانية تحقيق اختراق قبل الخريف، لكن إعادة نشر آخر لألوية الهجومية في الجبهة قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأشار ريزنر إلى أن القوات الأوكرانية أجبرت على نقل قواتها إلى المنطقة الواقعة بين كوبيانسك وكريمينايا بسبب تكثيف الهجمات الروسية في هذا الاتجاه.

وقال ريزنر لصحيفة “Tagesspiegel”: “نشر هذه القوات يقلل من مساحة المناورة الأوكرانية لشن هجوم إضافي في الاتجاه المركزي، والذي كان مستمرًا منذ 4 يونيو”.

وحذر من خطر أن يتم تقييدهم على عدة جبهات في نفس الوقت.

في وقت سابق، كتبت صحيفة أمريكية أن أوكرانيا أرسلت لواء الهجوم 82 المحمول جواً إلى الجبهة، وهي آخر وحدة رئيسية تحتفظ بها القوات المسلحة الأوكرانية في الاحتياط. فإن إرهاق الوحدات الأخيرة من الجيش الأوكراني سيزيد من خطر تركها بلا قوة قبل الهجوم الروسي.

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وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل “الناتو” ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات “ليوبارد”.

وفي وقت سابق، ذكرت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت “الهجوم” في يونيو.

وقال الرئيس بوتين: “لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو وتكبيده خسائر فادحة”.