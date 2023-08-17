الدفاعات الجوية تحبط هجوما إرهابيا بمسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود حوالي الساعة 9.00 بتوقيت موسكو، ولم تقع إصابات أو أضرار.

“اليوم، في حوالي الساعة 9:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لشن هجوم إرهابي، من قبل نظام كييف، بواسطة طائرة دون طيار على أهداف ضمن الأراضي الروسية، وتم الكشف عن الهجوم الإرهابي وإسقاط الطائرة دون طيار بواسطة الدفاع الجوي فوق منطقة بيلغورود”.

وبينت الدفاع أن الهجوم الإرهابي كان مخططا لضرب البنى التحتية وأهداف حيوية ضمن أراضي روسيا الإتحادية.

وتابع البيان: “تم رصد الطائرة دون طيار وتدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، ولم تقع إصابات أو خسائر مادية نتيجة للهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صحيفة: كييف تحاول إخفاء الأسلحة والأفراد المهمين من الضربات الروسية

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال شخصين في إقليم كراسنويارسك كانا يخططان لتفجير محطات الاتصالات الرئيسية في مدينة زيلينوغورسك الروسية.