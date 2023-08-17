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وقال أندري ماروتشكو نقلاً عن مصادره الخاصة: “وصلت دفعة كبيرة من الذخيرة لأنواع مختلفة من الأسلحة إلى مستودعات الذخيرة الواقعة بالقرب من منطقة كوبيانسك، بما في ذلك ألغام “DM-22″ المصنوعة في ألمانية”.

ووفقا له، فإن المتخصصين الألمان سيشاركون في تركيب الألغام.

وأضاف: “وفقا للمعلومات الأولية، فإن الجنود على صلة مباشرة بسلاح الجو الألماني، لكن وفقا للوثائق، يعاملون كموظفين في شركة خاصة لإزالة الألغام”.

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وذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن تم إمداد الجيش الأوكراني بمثل هذه الألغام العام الماضي.

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.