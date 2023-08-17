السعودية وإيران تتفقان على استئناف أنشطة الملحقين العسكريين

اتفق نائب وزير الدفاع السعودي ونائب رئيس الأركان الإيراني، أمس الأربعاء، على استئناف أنشطة الملحقين العسكريين في سفارتي البلدين بكل من طهران والرياض.

وأكدت وكالة إرنا، مساء أمس الأربعاء، أن العميد عزيز ناصر زاده، نائب رئيس الأركان العامة للجيش الإيراني، التقى طلال عبد الله العتيبي، نائب وزير الدفاع السعودي، على هامش معرض موسكو العسكري للصناعات الدفاعية.

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وأفاد الملحق العسكري في السفارة الإيرانية لدى موسكو، أن هذا اللقاء الثنائي يعد الأول من نوعه كلقاء رسمي بين المسؤولين العسكريين في إيران والسعودية، بعد استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الاتفاق بينهما على استئناف أنشطة الملحقين العسكريين في سفارتي البلدين بطهران والرياض.

وجدد الجانبان الإيراني والسعودي خلال الاجتماع على إرادة الدولتين في تنفيذ الاتفاق الأخير الخاص بإحياء العلاقات الثنائية وتطويرها وتعزيزها بما يتماشى مع مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم الإسلامي أيضا.

وأشار المسؤولون العسكريون الإيرانيون والسعوديون إلى أهمية دور القوات المسلحة في هذه العملية، وضرورة استمرار المحادثات الثنائية والوصول إلى خارطة طريق مناسبة في هذا المجال، حيث قررا خلال الاجتماع الذي عقد بينهما في العاصمة الروسية، موسكو، تبادل الملحقين العسكريين وبدء نشاطهم في سفارتي البلدين في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن الرياض وطهران اتفقتا في شهر مارس/ أذار الماضي، على استعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، التي تم قطعها عام 2016، على خلفية هجوم لمحتجين إيرانيين على مقار السفارة السعودية في طهران وقيام السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

وأعلنت الدولتان في بيان ثلاثي شاركت فيه الصين باعتبارها راعية الاتفاق، على احترام سيادة كل دولة للأخرى وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.