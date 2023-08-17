دول "بريكس"… الحاضر والمستقبل

وبهذه المناسبة، أعد فريق “سبوتنيك” رسمًا بيانيًا لدول “بريكس”… الحاضر والمستقبل.
ومجموعة “بريكس” هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من “بريك” إلى “بريكس” في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
شاهد الرسم البياني – من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى “بريكس”؟
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