فيصل بن فرحان يعلن تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بعد استقبال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الرياض، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران “نقطة مفصلية للأمن في المنطقة”.

كما أكد “تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران، مضيفاً أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين”.

ونوه ابن فرحان في مؤتمر صحفي مشترك بمقر الوزارة، مع نظيره الإيراني اليوم الخميس، إلى أن “المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران، وقال: “نسعى لتفعيل العلاقات مع طهران بناء على الاحترام المتبادل”، حسبما ذكرته قناة “العربية”.

كما أضاف أن المملكة تثمن دعم إيران لملف السعودية لاستضافة “إكسبو 2030”.

وقال عبد اللهيان: “نثمن دور المملكة في المنطقة، بإمكاننا العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري”.

مستشار الرئيس الإيراني: التعاون مع السعودية أمر استراتيجي ومهم للغاية

وأشار إلى أن طهران تدعم تحقيق الأمن والسلام في المنطقة دون تجزئة.

كما لفت إلى أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدماً. وشدد على أن بلاده عازمة على تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية.

كما أكد أن هناك اتفاقا في وجهات النظر بين الجانبين على تفعيل الاتفاقيات الأساسية، مضيفاً أن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي سيزور المملكة قريباً.