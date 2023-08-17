وزير الخارجية الإيراني: رئيسي يعتزم زيارة السعودية تلبية لدعوة الملك سلمان

وكان وزير الخارجية الإيراني، قد وصل اليوم الخميس، إلى الرياض، في أول زيارة رسمية له منذ عودة العلاقات بين السعودية وإيران منذ مارس/ آذار الماضي، والتي تم قطعها في 2016، إثرهجوم محتجين إيرانيين على مقار السفارة السعودية في طهران بعد قيام السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.