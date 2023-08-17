وزير الخارجية الإيراني: رئيسي يعتزم زيارة السعودية تلبية لدعوة الملك سلمان

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة، مشيرا إلى أنه سيلبيها في الوقت المناسب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة السعودية الرياض.
وقال عبد اللهيان أن تبادل الوفود مع الرياض خلال الفترة المقبلة سيعزز لقاء الرئيس الإيراني والعاهل السعودي.
وأضاف أن طهران تنتهج مسارا صحيحا بما يخص حسن الجوار بين البلدان الإقليمية.
كما أكد وزير الخارجية الإيراني أن العلاقات بين البلدين تشهد تقدما ملحوظا.
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31 يوليو, 14:41 GMT
وفي السياق، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إليها.
وأضاف “أكدت لنظيري الإيراني حرص المملكة على تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين خاصة المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية”.
وشدد وزير الخارجية السعودي على أهمية “رفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين”.
وكان وزير الخارجية الإيراني، قد وصل اليوم الخميس، إلى الرياض، في أول زيارة رسمية له منذ عودة العلاقات بين السعودية وإيران منذ مارس/ آذار الماضي، والتي تم قطعها في 2016، إثرهجوم محتجين إيرانيين على مقار السفارة السعودية في طهران بعد قيام السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
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