"ماركر" يصيب عدة أهداف في وقت واحد بدقة عالية

كتبت المديرة التنفيذية لمؤسسة “أندرويد تكنولوجي”، يفغينيا دودوفا، في تقرير، أن اختبارات الروبوت القتالي “ماركر” أظهرت عند تزويده بوحدة قاذفة قنابل، قدرته على إصابة الأهداف بشكل أكثر دقة وأسرع من أي شخص.

وأضاف التقرير المقدم كجزء من البرنامج العلمي والتجاري لمنتدى “آرميا 2023”: “عند أداء تمارين فرقة البندقية الآلية (التعرف التلقائي على الهدف)، سمحت وحدة قاذفة قنابل يدوية ذات دائرتين مع محركات من دون تروس عالية السرعة لـ “ماركر آر تي بي” بضرب الأهداف بشكل أسرع وأكثر دقة مقارنةً بالرامي العادي”.

من الملاحظ أن الروبوت أظهر أداءً عاليًا سواء عند إطلاق النار من موقع ثابت أو في أثناء الحركة، إذ فصل محركات وحدة الرؤية الإلكترونية البصرية والأسلحة، ما يسمح للروبوت بضرب عدة أهداف في منطقة الرؤية في وقت واحد.

وأشارت دودوروفا، إلى أن “أندرويد تكنولوجي” تعمل حاليًا على تحسين دقة وانتقائية التصويب، وكذلك على إصابة أهداف جوية عالية السرعة.

“يمكن للروبوت الآن إصابة الطائرات دون طيار الصغيرة والعديد من الأهداف المعقدة الأخرى بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما يمكن لأي شخص القيام به، وفي مشروع “ماركر”، ينحصر دور المشغل فقط في مرحلة اتخاذ قرار إكمال المهمة.

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تم تطوير”ماركر” من قبل شركة “أندرويد تكنولوجي” مع مؤسسة “البحوث المتقدمة” بالتعاون مع فرق البحث الرائدة في البلاد. يمتلك المجمع الروبوتي الذي يزن نحو 3 أطنان، وفقًا للمطورين أكثر مهارات الحركة المستقلة تقدمًا في روسيا مع التعرف على الأشياء استنادًا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتم ضمان تميز النظام الأساسي من خلال نظام رؤية معياري متعدد الأطياف، حيث تتم معالجة البيانات بواسطة خوارزميات الشبكة العصبونية.

وفي وقت سابق، أخبرت دودوروفا وكالة “سبوتنيك” عن الطائرة دون طيار “باس -80″، التي طورتها الشركة خصيصًا للإطلاق من منصة “ماركر”.