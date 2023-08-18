خبرة العملية العسكرية الخاصة في منتدى "آرميا-2023"

منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تجهيز جميع الدبابات الروسية الجديدة والمحدثة بحماية ديناميكية، وكان هناك توجه واضح لذلك- في البداية يظهر الحل في الواجهة الأمامية على شكل شبكة أو صفائح مدرعة إضافية، مثبتة في ظروف حِرفية، ثم يتولى المجمع الصناعي العسكري معالجة المسألة، يُعد منتدى ” آرميا (الجيش) 2023″ مثالًا نموذجيًا على ذلك.

يبدو أن الحماية من الطائرات المسيرة أصبحت قضية رئيسية في ساحة المعركة. يمكن تجهيز الدبابة بأحدث الدروع ومجموعة من أنظمة الحماية النشطة، ولكن قنبلة من مروحية رباعية تسقط في الفجوة المفتوحة كفيلة بإرسال مركبة باهظة الثمن إلى العالم الآخر.

مكافحة الطائرات من دون طيار

حتى الآن، لا يوجد حل مناسب لهذه المشكلة، لكن المجمع الصناعي العسكري الروسي يعمل على حل هذه القضية. بالإضافة إلى الهياكل المعدنية التقليدية الموجودة بالفعل على شكل مظلة وشبكات، يتم تطوير أجهزة أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، نظام التشويش “تريتون”، الذي يعمل ضد المسيرات الانتحارية في أربعة مجالات ترددية. يتم تقديم المنتج من قبل “مختبر بي بي شا” في سانت بطرسبورغ ويمكن تركيبه على مجموعة واسعة من المعدات. زُودت دبابة “تي-90إم” به في منتدى “أرميا-2023”.

© Sputnik . Кирилл Зыков / الانتقال إلى بنك الصور دبابة “تي-90إم” مع نظام التشويش “تريتون”، الذي يعمل ضد المسيرات الانتحارية وأداة تقليل الرؤية “ناكيدكا” في منتدى “آرميا 2023” دبابة “تي-90إم” مع نظام التشويش “تريتون”، الذي يعمل ضد المسيرات الانتحارية وأداة تقليل الرؤية “ناكيدكا” في منتدى “آرميا 2023” © Sputnik . Кирилл Зыков / الانتقال إلى بنك الصور

التمويه

كانت إحدى السمات المهمة للمنتدى هي أداة تقليل الرؤية “ناكيدكا” من “معهد أبحاث الصلب”. لدى العدو الكثير من أجهزة التصوير الحراري وكذلك وسائل استطلاع الطيران والفضاء. هذا يقلل إلى حد ما من سهولة استخدام المعدات، ولكنه يزيد أيضًا من قابلية البقاء. ليس فقط “تي-90إم”، ولكن أيضًا “تي-72بي”3 و”بي إم بي-2إم” و”بي إم بي-“3 وحتى دبابة “أرماتا” تلقت هيكلا واقيًا للمركبات المدرعة في “آرميا-2023”.

دروع وحماية إضافية

يجبرنا فقدان المعدات أثناء حركة الرتل على البحث عن حلول غير بسيطة. من بين هذه الطرق كانت السيارة المصفحة “تيغر” بمستوى أعلى من الحماية. عجلات المركبة مغطاة بأغطية مدرعة، وحجرة المحرك معززة بألواح دروع إضافية، بالإضافة إلى الزجاج المضاد للرصاص للسائق والقائد.

© Sputnik . Максим Блинов / الانتقال إلى بنك الصور سيارة “تيغر-إم” مصفحة بمستوى أعلى من الحماية في منتدى “آرميا 2023” سيارة “تيغر-إم” مصفحة بمستوى أعلى من الحماية في منتدى “آرميا 2023” © Sputnik . Максим Блинов / الانتقال إلى بنك الصور

من المتوقع أن تنخفض قابلية مرور للسيارة بعد هذا التعديل، لكن العسكريين يعتزمون استخدامها لمرافقة أرتال المعدات على الطرق المعبدة. كما ذُكر، دخلت السيارة الخدمة بالفعل.

طريقة أخرى للحماية كانت عبارة عن مظلة على شكل شبكة ملحومة على سطح “بي إم بي-1”. أصبح التصميم ضخماً، وكما هو مخطط له، يجب أن يحمي من سقوط القنابل اليدوية من الطائرات من دون طيار. الشيء الرئيسي في هذه الحالة هو مراعاة الانضباط – يجب أن يكون الأفراد داخل المركبة المدرعة وليسوا خارجها بأي حال من الأحوال.

© Sputnik عربة مدرعة “كاماز-4385بي في” في منتدى “آرميا-2023” عربة مدرعة “كاماز-4385بي في” في منتدى “آرميا-2023” © Sputnik

تطور الأسلحة

بشكل عام، يمكننا تحديد بداية مرحلة جديدة في تطور الأسلحة. يمكن مقارنة هذه العملية بمحاولات الجيوش الرائدة في العالم خلال الحرب العالمية الأولى، عندما ساهم التقدم التكنولوجي في ظهور الطائرات والدبابات والسفن المعدنية والأسلحة الآلية التي حلت محل سلاح الفرسان والسيوف. لكن تلك كانت الخطوات الأولى ولم تكن فعالة دائمًا. بعد ذلك، استغرق العلم العسكري 20 عامًا لإنتاج أسلحة مثالية، والتي تم استخدامها بالفعل في الحرب العالمية الثانية، والتي كان تتويجها، القنبلة النووية.

© Sputnik . Кирилл Зыков / الانتقال إلى بنك الصور مدفع تشويش الطائرات من دون طيار في منتدى “آرميا 2023” مدفع تشويش الطائرات من دون طيار في منتدى “آرميا 2023” © Sputnik . Кирилл Зыков / الانتقال إلى بنك الصور

الآن التاريخ يعيد نفسه، سيكون للجيش الذي يستخلص أكثر الاستنتاجات دقة من الصراع في أوكرانيا حاصلا على أكبر ميزة في الحرب المقبلة.