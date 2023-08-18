المخابرات التركية توقف شخصا يقلد صوت أردوغان

ألقت السلطات الأمنية التركية القبض على شخص حاول الاحتيال على رجال أعمال ومسؤوليين حكوميين بارزين من خلال تقليد صوت الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت وكالة “الأناضول” الرسمية، إن المخابرات التركية أوقفت اليوم الخميس هذا الشخص بعدما حددت هويته.

وأضافت أن المتهم “كان يحاول جني مكاسب من تقليد صوت الرئيس والاتصال برجال أعمال وكبار المسؤولين الحكوميين”.

واستخدم المتهم أكثر من 10 خطوط هواتف مختلفة تم شراؤها لمواطنين أجانب في تقليد صوت أردوغان عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقام بالاتصال برجال أعمال.

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ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية لم تسمها أنه “تم القبض على المشتبه به في وقت قصير نتيجة للعمل الحساس لفرق الأمن السيبراني في المخابرات التركية وتم تسليمه إلى الوحدات الأمنية”.