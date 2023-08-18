أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مقابلة صحفية اليوم الخميس، أن “كييف فقدت 45 ألف جندي خلال الهجوم المضاد”.

وقال لوكاشينكو، في مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ديانا بانتشينكو: “لقد مات الآلاف، لديك 45 ألف شخص لقوا حتفهم خلال الهجوم المضاد وآخرون مشلولون، خسارة أوكرانيا على الجبهة هي من واحد إلى ثمانية (8 جنود أوكران مقابل كل جندي روسي)”.

كان من الممكن تجنب الصراع العسكري في أوكرانيا في أي لحظة، وهو أمر ممكن الآن.

وأردف لوكاشينكو: “ليس لدينا خلافات مع بوتين حول أوكرانيا وقضايا عالمية أخرى، لكن هناك وجهات نظر مختلفة، ونحن نناقشها معًا”.

كانت روسيا ستفي باتفاقات مينسك بنسبة 100%، بينما لم تفعل أوكرانيا ذلك.

وختم لوكاشينكو: “لن تتدخل مينسك في الأعمال العسكرية في أوكرانيا إذا لم يعبر الأوكرانيون حدود بيلاروسيا، لكنها ستساعد روسيا دائمًا”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في 4 أغسطس/ آب، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت “الهجوم” في يونيو/ حزيران.

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هذا الرقم لا يشمل الجرحى الذين تم إجلاؤهم إلى المستشفيات الأوكرانية والأجنبية، والمرتزقة الأجانب، وكذلك العسكريين الذين تمت تصفيتهم نتيجة ضربات بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة في المناطق الخلفية.