اعتقال مواطن أجنبي في موسكو بتهمة التجسس

أعلنت محكمة ليفورتوفسكي في موسكو القبض على مواطن أجنبي بكنية (اسم عائلة) “سبيكتور” كجزء من قضية جنائية للتجسس.
وقالت المحكمة لوكالة “سبوتنيك”: “تم اختيار تنفيذ إجراء احترازي بالاعتقال بحق سبيكتور أي إم”.
بسبب سرية القضية، لم يتم الكشف عن التفاصيل حولها.
وبموجب مادة “التجسس” من القانون الجنائي الروسي، يواجه المدان عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عامًا.
رئيس الموساد يكشف فحوى آخر رسالة للجاسوس إيلي كوهين قبل سقوطه في يد السوريين
12 ديسمبر 2022, 11:40 GMT
قبل ذلك، في المملكة المتحدة في فبراير/ شباط من هذا العام، تم اعتقال ثلاثة مواطنين بلغاريين للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح روسيا.
وعاش المتهمون أورلين روسيف وبيزر دزامبازوف وكاترين إيفانوفا في المملكة المتحدة لسنوات عديدة في منازل ريفية يعملون في أماكن مختلفة.
وفقًا للشرطة، فقد عملوا لصالح المخابرات الروسية، وهم متهمون بحمل وثائق مزورة، بما في ذلك جوازات السفر وبطاقات الهوية وغيرها من الوثائق الخاصة بالمملكة المتحدة وبلغاريا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وجمهورية التشيك، حسب وصفها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك