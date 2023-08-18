الدفاع: أسطول البحر الأسود يحبط محاولة أوكرانية لاستهداف السفن الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفن أسطول البحر الأسود، سفينة الحراسة “بيتليفي” وسفينة الحراسة “فاسيلي بيكوف”، كشفتا ودمرتا زورقا بحريا مُسيّرا للقوات الأوكرانية حاول، مساء أمس الخميس، مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.

وأضافت الدفاع الروسية أن الهجوم تم في تمام الساعة (بتوقيت موسكو22:55، 07:55 مساءً بتوقيت غرينتش) على بعد 237 كم [147 ميلًا] جنوب غرب سيفاستوبول.

وأشارت إلى أنه أثناء صد الهجوم، فشل زورق معادٍ غير مأهول في تحقيق هدفه، ودُمر بنيران الأسلحة على متن سفن أسطول البحر الأسود.

وأوضحت الوزارة أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي تواصل أداء مهامها في مواقعها البحرية.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية ضاربة في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية، وقامت بتدميرها.

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وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.