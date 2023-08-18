الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية، وقامت بتدميرها.

موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان للصحفيين: “في الساعة 22:22 بتوقيت موسكو (07:22 بتوقيت غرينتش)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة من دون طيار على أهداف داخل روسيا الاتحادية. رصدت منظومات الدفاع الجوي المسيرة الأوكرانية وقامت بتدميرها في أجواء مقاطعة بيلغورود”.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.

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