مسؤول لـ "سبوتنيك": أمريكا توافق على إرسال مقاتلات "إف-16" من الدنمارك وهولندا لأوكرانيا

ووفق المسؤول، واشنطن منحت الدولتين الأوروبيتين تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستسرع في إجراءات الموافقة الرسمية على جميع الطلبات اللازمة لإرسال هذه الطائرات إلى كييف، عند استكمال الطيارين الأوكرانيين تدريباتهم ذات الصلة بقيادة المقاتلات