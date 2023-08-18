مسؤول لـ "سبوتنيك": أمريكا توافق على إرسال مقاتلات "إف-16" من الدنمارك وهولندا لأوكرانيا

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ووفق المسؤول، واشنطن منحت الدولتين الأوروبيتين تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستسرع في إجراءات الموافقة الرسمية على جميع الطلبات اللازمة لإرسال هذه الطائرات إلى كييف، عند استكمال الطيارين الأوكرانيين تدريباتهم ذات الصلة بقيادة المقاتلات
وقال المسؤول الأمريكي: “يمكن أن أؤكد ذلك… نحن ملتزمون بالوقوف مع أوكرانيا مهما تطلب الأمر”.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس جو بايدن أعطى الإذن لدفع ودعم جهود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات “إف-16”.
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