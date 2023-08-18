الشرطة السودانية: لا دور لنا في مناطق الاشتباكات بالبلاد

صرح المتحدث باسم الشرطة السودانية، فتح الرحمن محمد التوم، بأن الشرطة ليس لها أي دور حاليًا في المناطق المتأثرة بالنزاعات، إلا أن هناك خطة واضحة لنشرها عند استتباب الأمن في تلك المناطق.

وأكد التوم خلال مقابلة مع وكالة “أنباء العالم العربي”، يوم أمس الخميس، أن الأوضاع في مناطق النزاعات تتبع القوانين الدولية الإنسانية.

جاءت تصريحات المتحدث ردًا على اتهامات تم توجيهها للشرطة السودانية في بعض التقارير الإعلامية بشأن غيابها الكامل في ولاية الخرطوم وبعض ولايات دارفور.

وأشار التوم إلى أن الشرطة قد زادت تواجدها بقوة في محلية كرري في ولاية الخرطوم، وأوضح أنها ما زالت متواجدة في جميع الولايات التي لم تشهد اشتباكات.

وأضاف التوم أنه عندما تستعيد منطقة ما استقرارها ويعلن أنها خالية من النزاعات، ستقوم الشرطة بنشر قواتها وبدء أداء مهامها في تلك المنطقة.

وأكد أن الشرطة كانت تعمل في 14 ولاية من أصل 17 ولاية في السودان بكفاءة وإدارة كاملة لأجهزتها الأمنية.

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وأشار التوم إلى أن الشرطة تواجه صعوبة في أداء مهامها في مناطق الاشتباكات، حيث يصعب على رجال الشرطة التحرك والوصول إلى تلك المناطق.