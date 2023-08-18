مرشح رئاسي أمريكي: الولايات المتحدة ستزول من الوجود إذا نشب صراع مع روسيا والصين

أعرب مرشح الرئاسة الأمريكية، فيفيك راماسوامي، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستزول من الوجود إذا نشب صراع مع روسيا والصين.

واشنطن – سبوتنيك. وقال راماسوامي في مقابلة مع الصحفي، تاكر كارلسون، بثت عبر موقع “إكس”: “أعتقد أن هناك فرصة قائمة، وهي في حال ذهبنا إلى حرب مع تحالف من القوى النووية كروسيا والصين، فإن الولايات المتحدة كما نعرفها تخاطر بزوالها عن الوجود”.

وأكد راماسوامي أن الجانب الأمريكي غير قادر على الدفاع عن نفسه في مواجهة الأسلحة النووية.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب قوله، فإن العقيدة الدفاعية القومية الأمريكية “منذ فترة طويلة لا تتكلم عن المفهوم الدفاعي”.

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