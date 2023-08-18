عمدة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة أوكرانية حاولت التحليق لعمق أجواء العاصمة

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية.

وقال سوبيانين إن حطام المسيرة الأوكرانية التي تم تدميرها سقط في منطقة “إكسبوسنتر”، فيما لم يخلف الحادث إصابات أو أضرار جسيمة.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية وقامت بتدميرها.

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وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.