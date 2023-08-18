الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد بمسيرة على موسكو وضواحيها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه، في ليلة 18 أغسطس/ آب، تم إحباط محاولة هجوم إرهابي جديد من قبل نظام كييف لاستهداف مواقع في مدينة موسكو وضواحيها بواسطة طائرة من دون طيار.

موسكو- سبوتنيك. وأشارت وزارة الدفاع أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه.

من جانبه، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية، اليوم الجمعة.

وذكر سوبيانين أن حطام الطائرة سقط في منطقة “إكسبوسنتر”، فيما لم يخلف الحادث إصابات أو أضرار جسيمة.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية، وقامت بتدميرها.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع: أسطول البحر الأسود يحبط محاولة أوكرانية لاستهداف السفن الروسية

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.