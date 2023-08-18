الخارجية الصينية: الرئيس يزور جنوب أفريقيا ويشارك في قمة "بريكس"

بكين – سبوتنيك. وقالت هوا تشونينغ، في بيان نشر على موقع الخارجية: “بناء على دعوة من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، سيقوم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس، فضلا عن ذلك، سيحضر قمة بريكس الـ 15 التي تعقد في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا”.