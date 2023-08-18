الخارجية الصينية: الرئيس يزور جنوب أفريقيا ويشارك في قمة "بريكس"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا، في الفترة ما بين 21 و24 أغسطس/ آب الجاري، مؤكدة أنه سيحضر قمة بريكس في جوهانسبرغ.
بكين – سبوتنيك. وقالت هوا تشونينغ، في بيان نشر على موقع الخارجية: “بناء على دعوة من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، سيقوم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس، فضلا عن ذلك، سيحضر قمة بريكس الـ 15 التي تعقد في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا”.
ويحضر قمة مجموعة “بريكس” المقبلة، بين يومي 22 و24 أغسطس الجاري، في جوهانسبرغ، قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، فيما يمثل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.
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دول “بريكس”… الحاضر والمستقبل
أمس, 11:04 GMT
وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيشارك في القمة عبر تقنية الاتصال المرئي.
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