أفاد رئيس المركز الصحفي لوحدات تجمع “الشرق” التابعة للقوات الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم الجمعة، بأن وحدات التجمع أحبطت محاولة تناوب للقوات الأوكرانية في منطقة أوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقضت على مجموعتي مشاة، وطاقم مدفعية.

موسكو – سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة “سبوتنتيك”: “وحدات تجمع “الشرق” الأمامية ألحقت بدعم من المدفعية والطيران هزيمة نارية بالعدو في منطقة أوروزينوي… وخلال سير المعركة تم القضاء على مجموعتي مشاة وطاقم مدفعية وإحباط محاولة تناوب للقوات الأوكرانية، فضلًا عن استهداف تجمعات لقواته”.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لتشيخوف، خلال سجال مدفعي، تم تدمير للقوات الأوكرانية مدفع هاوتزر من طراز “دي – 20” في منطقة فريميفكا، ومدفع أمريكي الصنع من طراز “إم 119” في منطقة نسكوتشني.

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كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، صباح اليوم الجمعة، إحباط محاولة هجوم إرهابي جديد من قبل نظام كييف لاستهداف مواقع في مدينة موسكو وضواحيها بواسطة طائرة من دون طيار.