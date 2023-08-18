البيت الأبيض: بايدن مستعد للقاء كيم جونغ أون دون شروط مسبقة

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اقترح أكثر من مرة لإجراء لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، دون شروط مسبقة، لكنه لم يتلق ردًا إيجابيًا حتى الآن على الاقتراح.

طوكيو – سبوتنيك.ونقلت وسائل إعلام عن كيربي قوله، دون تحديد موعد تقديم الاقتراح، وأن إدارة بايدن لا تزال مصممة على حل دبلوماسي، وأن فرص الحوار “قيد النظر”.

وفي السياق ذاته، اتهم وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانغ سون نام، خلال كلمته في المؤتمر الحادي عشر للأمن في موسكو، الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة للحرب النووية.

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وأشار الوزير إلى أنه “لا يمكن حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية من خلال المفاوضات، حتى تغير الولايات المتحدة سياستها بشكل جذري. أما الآن، فالقوة المادية وحدها هي ما يمنع نشوب صراع نووي في المنطقة”.