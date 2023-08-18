كتبت صحيفة غربية أن حلفاء أوكرانيا الغربيين هم المسؤولون عن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال الكاتب، جيمي ديتمر، للصحيفة: “هناك شعور بأننا عدنا إلى حرب الاستنزاف. وفي غضون ذلك، قد يستنفد الصراع المسلح في أوكرانيا صبر الحلفاء الذين نفد صبرهم، والذين يتحملون أنفسهم مسؤولية بطء وتيرة التقدم”.

وأشار ديتمر إلى أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية مستمر للشهر الثالث، ولكن لا توجد “مؤشرات طفيفة على تغييرات مهمة” يمكن أن تؤثر على مسار الأحداث.

وأضاف ديتمر لصحيفة “بوليتيكو”: “توقعات الغرب بشأن نجاح هجوم القوات الأوكرانية تبين أنها كانت مرتفعة للغاية”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، بشأن الهجوم المضاد: “لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو بخسائر فادحة”.

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وشدد على أن هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لم يسفر عن أي نتائج.

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه “لم تساعد الموارد الهائلة التي تم ضخها لنظام كييف، ولا توريد الأسلحة الغربية والدبابات والمدفعية والعربات المدرعة والصواريخ”. منوّها بأن “تسليم الآلاف من المرتزقة والمستشارين الأجانب الذين تم استخدامهم بشكل أكثر نشاطا لم يساعد أيضا في محاولات اختراق جبهة جيشنا”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.