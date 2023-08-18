الأردن: الربط الكهربائي مع العراق سينطلق خلال أغسطس الجاري

وفي السياق ذاته، أكد الوزير الأردني على أهمية الاتفاق ما بين الأردن والعراق على زيادة كميات النفط الخام العراقي الواردة الى الأردن لـ 15 الف برميل يوميا، بدلا من 10 آلاف.

وأضاف أن كميات النفط الواردة من العراق تشكل نسبة 7 في المئة من احتياجات المملكة، منوّهًا إلى أن احتياجات الأردن من النفط تقارب (130-140) برميلا يوميا.

وشدد الوزير الخرابشة على أن الاتفاق يعد مهمًا برمزيته وإطاره الاستراتيجي أكثر من كمية نفط بقيمة خصم (16 دولارًا) عن السعر العالمي.