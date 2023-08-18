صحفي أمريكي يوثق بالفيديو عبوره جسر القرم "المفعم بالحياة" ويكذب مزاعم كييف

قال المراسل الصحفي الأمريكي، باتريك لانكستر، إن الوضع على جسر القرم مفعم بالحيوية، وهو ما يتناقض تمامًا مع مزاعم كييف.

وأوضح لانكستر أنه تمت عودة حركة المرور بشكل طبيعي، على الرغم من أنها ليست كثيفة كما كانت من قبل، وأشار إلى أنه خلال الهجوم الأخير تم قتل زوجان وأُصيبت ابنتهما، وعلى هذا النحو تعلن كييف “انتصارها”.

وتابع مراسل قناة “Redacted” على “YouTube”: “حسنًا، لقد أظهرنا لكم ما يمكننا القيام به على جسر القرم، الوضع ليس كما تود أوكرانيا رؤيته على الإطلاق”.

في ليلة 17 يوليو/ تموز، هاجمت أوكرانيا جسر القرم بطائرتين من دون طيار، حيث مات شخصان وتضرر جزء من مسار السيارات على الجسر، وستتم استعادة حركة المرور في الاتجاهين في الموقع بحلول الخريف.