قادة أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يعلنون إنشاء "خط ساخن" للتشاور

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، سيعلنون خلال قمتهم، اليوم الجمعة، عن إنشاء “خط ساخن” بين الدول الثلاث.

واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين: “سنتخذ خطوات للاستثمار في التكنولوجيا المناسبة، لإنشاء خط ساخن، يمكننا التواصل عبره في أوقات الأزمات وعدم اليقين”.

وأضاف أنن طريقة الاتصال هذه ستكون “عملًا فنيًا”، سيتشاور عبره القادة في أوقات التوتر.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المسؤول إلى أن زعماء الدول الثلاث سيعيدون تأكيد التزامهم بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

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من المقرر عقد قمة ثلاثية تجمع زعماء الدول، في كامب ديفيد، اليوم الجمعة، لبحث تعزيز التعاون بين بلدانهم، في مجالي الأمن والاقتصاد.

وكان المكتب الرئاسي في سيؤول قد أكد أن القمة الثلاثية تعقد بدعوة من الرئيس بايدن، ما يشير إلى إعلان مهم بشأن التعاون بين الدول الثلاث؛ خاصة وأنها القمة الدولية الأولى لزعماء أجانب تعقد في كامب ديفيد، منذ عام 2015.

وتوقعت الوكالة الكورية الجنوبية “يونهاب”، أن يتم الإعلان عما أسمته “مبادئ كامب ديفيد”، خارج البيان المشترك، تتضمن مجالات التعاون المفصلة.