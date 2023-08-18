"الشبح" الذي سينفذ "حكم الإعدام" بطائرة "إف 16" قبل أن تراه

كشف مسؤول أميركي، اليوم الجمعة، أن واشنطن وافقت على إرسال مقاتلات “إف-16” من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا، وذلك فور اكتمال عملية تدريب الطيارين الأوكرانيين، لكن كيف سيكون تأثير هذه الخطوة على مجريات الأحداث.

يعوّل نظام كييف ومن خلفه الغرب على إحداث فارق في مجريات المعارك، من خلال تزويد أوكرانيا بهذه المقاتلات، لكن هذه الآمال تخيبها الحقائق على أرض الواقع، بحسب الخبراء.

مقاتلات روسية تستطيع تحييد “إف – 16” الأوكرانية

أكد الخبير العسكري أليكسي سوكونكين، وجود عدة مقاتلات روسية تستطيع التعامل مع “إف – 16” الأمريكية، بسبب امتلاك روسيا صواريخ “جو جو” يمكنها تدمير المقاتلة الأمريكية قبل أن تستطيع الأخيرة رصد المقاتلة الروسية.

وبحسب الخبير الروسي، فإن “إف – 16” يمكن أن تتلقى صواريخ جو- جو قصيرة المدى من طراز “AIM-9 Sidewinder” و”AIM-7 Sparrow” متوسطة المدى، وهي صواريخ غير قادرة على ضرب الطائرات الروسية.

ونوّه المحلل إلى أنه في حال حدوث معركة بين مقاتلات “سو 35” أو “ميغ 29” أو “ميغ 31” ضد مقاتلة “إف 16” الأمريكية، فإن هذه المعركة ستنتهي بانتصار المقاتلات الروسية، بحسب موقع “لينتا” الروسي.

وبيّن الخبير أن “إف 16” تشبه طائرة “ميغ 29″، لكن الطائرة الروسية لديها محركان. هذا يسمح للأخيرة، في حال إصابة أحد محركاتها، بالعودة إلى المطار اعتمادا على محرك واحد.

وفقا للخبير، فإن أنظمة الكشف والتحكم الروسية البعيدة المدى من طراز “إيه 50” تضمن رؤية جميع الطائرات في السماء فوق أوكرانيا، حيث يتم نقل المعلومات حول الأهداف إلى الطيارين وإلى أجهزة المقاتلات وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

الجدير بالذكر، أن مقاتلة “سو-35″ الروسية تشتهر بقدرتها على المناورة العالية، خاصة في المنعطفات الضيقة جدا مقارنة بـ”إف-16”.

© Sputnik سو 35″ الروسية… طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم سو 35″ الروسية… طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم © Sputnik

بالإضافة إلى ذلك، تستطيع “سو -35” إطلاق الصواريخ من سرعات وارتفاعات لا يمكن لنظريتها الأمريكية “إف-16” الوصول إليها، كما أنها مزودة بأجهزة رادار أكثر تطورا.

“الشبح” الذي لن تراه “إف 16” قبل أن تقتل

نشرت مجلة متخصصة بالقتال والعتاد العسكري تقريرا، في وقت سباق من العام الماضي، أشارت فيه إلى وجود ميزات قوية جدا لمقاتلة “سو 57″، تجعلها من النخبة الأقوى في العالم ضد منافسيها “إن وجدوا”، بحسب توصيف التقرير.

وتشير التقارير إلى أن المقاتلة الروسية تؤمن توازنا بين مهام القتال الهجومية والأرضية والدفاعية، تجعل من الصعب تصنيفها ضمن إحدى هذه الخانات بسبب قدرتها على تنفيذ مختلف المهام القتالية المتنوعة التي تؤمنها ميزاتها الفريدة، حيث صممت الطائرة الشبحية الثقيلة الوزن لتشكل “العمود الفقري للدفاعات الجوية الروسية”، بحسب توصيف “ميلتاري واتش” المتخصصة بأخبار السلاح.

ونوّهت المجلة إلى صعوبة تصنيف هذه المقاتلة بسبب دمجها للتقنيات المتنوعة مع ميزات تجعل منافساتها الأجنبية أمام نوع مختلف من الطائرات.

وعلى الرغم من العمل حول العالم على تطوير مقاتلات من الجيل السادس، إلا أن المقال أكد أن العديد من الميزات الحالية للمقاتلة “سو 57” الروسية والملقبة لدى “الناتو” باسم “Felon” أي (المجرم)، هي بالفعل بارزة ولا مثيل لها في جميع أنحاء العالم، حيث ركزت على عدة ميزات تم الكف عنها على الرغم من وجود الكثير من الميزات التي لا تزال سرية، وهذه الميزات هي:

1- (6 رادارات) تتبع 60 هدفا في وقت واحد

تعتمد معظم المقاتلات، بما في ذلك جميع تصميمات الجيل الخامس المنافسة، على رادار واحد فقط، لكن اعتبر المقال أن وجود 6 رادارات في “سو 57” جعلها كما لو أنها دُمج فيها 6 طائرات في الوقت نفسه، حيث تؤمّن هذه الرادارات المتنوعة ميزة كبيرة في الوعي بالظروف الخارجية.

تسمح ستة رادارات لـ “سو 57” ليس فقط بتتبع 60 هدفًا لا مثيل له في وقت واحد، ولكن أيضًا تعمل في نطاقات موجية مختلفة تعمل على تحسينها لخوض حرب إلكترونية واكتشاف أهداف التخفي في المدى، وهي موزعة عبر هيكل الطائرة، ما يسمح باكتشاف الأهداف من الخلف والجوانب.

2- استخدام القذائف والصواريخ الموجهة عن طريق رادارات “APAA”

تشكل صواريخ “K-77M” التسلح الجوي الأساسي للمقاتلة، ويتميز الصاروخ بمدى واسع يصل إلى 200 كيلومتر، كما تسمح الزعانف المقصوصة للصاروخ بالانطلاق من فتحات الأسلحة الداخلية، مع وجود رادار على أنف الطائرة يساعد في توجيه الصاروخ.

© Sputnik المقاتلة الروسية “سو-57” المقاتلة الروسية “سو-57” © Sputnik

يتيح الرادار للصاروخ (K-77M) قدرة استجابة فورية للانعطافات الحادة للهدف المتتبع، ما يجعل الاعتراض أمرا لا مفر منه عمليا، ومع مجالات الرؤية للمقاتلة والصواريخ وطول مدى الصاروخ يصبح لا مفر منه في العالم.

3- المدى المتطرف والرحلات الخارقة تعد بدلا عن حاملة طائرات

تشبه المقاتلة “سو 57” إلى حد كبير “سو 27” لكن مع مدى أطول بكثير من منافساتها الغربية، كما أن قدرة المقاتلة على الطيران بشكل أسرع من الصوت دون استخدام حواجز لاحقة، بسرعة تتجاوز 2 ماخ، توفر أيضًا أطول مدى أسرع من الصوت في العالم بأكثر من 1500 كيلومتر.

“سو 57” تتزود بصاروخ يستطيع الالتفاف 180 درجة وضرب طائرة خلفها… فيديو

4- دفاعات مدعمة بالليزر لا مثيل لها في العالم

إحدى الميزات الجديدة للمقاتلة “سو 57” والتي حظيت باهتمام ضئيل نسبيا، على الرغم من أهميته، هي نظام الإجراءات المضادة للأشعة تحت الحمراء (DIRCM)، والذي يستخدم الأبراج القادرة على إطلاق أشعة الليزر لإعاقة الصواريخ القادمة، بعد أن يتم اكتشافها بواسطة فتحات كاشف إطلاق الصواريخ لدى المقاتلة، ولا تمتلك هذا النظام أي مقاتلة في العالم.

5- قدرة فائقة على المناورة

طورت “سو 57” بناء على خبرة جُمعت من تصنيع مجموعة من المقتلات الروسية التي تمتعت بأقوى قدرة على المناورة في العالم، حيث تم تطوير المقاتلة اعتمادا على الخبرة الكبيرة التي جمعت من المقاتلات مع زيادة قوة الدفع بفضل محرك الطائرة، بالإضافة إلى أن هيكل الطائرة مصمم ليكون أكثر قدرة على المناورة.

تسمح قدرات المناورة للطائرة بالتهرب بشكل أفضل من الهجمات الصاروخية بسرعة عالية، ووضع نفسها بشكل أفضل في وضعيات قتال سريع منخفض. إلى جانب قدرتها التكميلية على (تعمية الحرارة) بحثا عن الصواريخ من نطاقات قريبة، فإن هذا يجعل “سو 57” خطرة بشكل خاص في مواقف القتال التي لا تتضمن صواريخ بعيدة المدى.