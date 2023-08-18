سفير أوكرانيا لدى برلين يحث ألمانيا على تسليم كييف صواريخ "توروس"

أعلن السفير الأوكراني لدى برلين أليكسي ماكييف، أنه “يأمل في التوصل إلى حل سريع وإيجابي لقضية تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز “توروس” الألمانية”.

وقال ماكييف بعد لقاء مع رئيس وزراء ساكسونيا ميخائيل كريتشمار: “أنا سعيد لأن الدعم لهذا (تسليم الصواريخ لأوكرانيا) آخذ في الازدياد”، حسبما ذكرته صحيفة “دير شبيغل”، اليوم الجمعة.

وقال ماكييف:

أتمنى ألا تستغرق المناقشة طويلا كالنقاش حول (شحنات دبابات) “ليوبارد”.

في وقت سابق من اليوم الجمعة، دعت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ) ماري أغنيس ستراك زيمرمان، إلى السرعة في تسليم صواريخ “توروس” كروز إلى أوكرانيا، بحسب قولها.

نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة لعمليات تسليم “توروس” هي مدى هذه الصواريخ، الذي يبلغ 500 كيلومتر.

وحتى الآن، لم تزود ألمانيا كييف بشكل أساسي بأسلحة ذات خصائص مماثلة.

وزير الدفاع الألماني: برلين لم تخطط بعد لتزويد كييف بصواريخ “توروس” البعيدة المدى

وناقش مجتمع الخبراء العسكريين الألمان ما إذا كان يمكن برمجة الصواريخ بطريقة لا يمكن استخدامها لضرب الأراضي الروسية.