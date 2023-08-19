مسافر يسجل مشهدا مخيفا لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة في الجو… فيديو

وتظهر مشاهد الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم تصويره من نافذة الطائرة أثناء طيرانها على ارتفاع عال من الأرض، خروج ألسنة اللهب من أسفل الجناح الجانبي للطائرة، وهو الجزء الذي يعلق عليه المحرك النفاث.