لأول مرة… "عائد مالي" للاتحاد السوري لكرة القدم من مباريات مع الصين وماليزيا

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وتحدث نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم عبد الرحمن الخطيب، لوكالة “سبوتنيك”، عن إمكانية الحصول على عائدٍ مالي من إقامة هذه الدورة الودية مع ماليزيا والصين لأول مرة في تاريخ المنتخبات السورية، بحسب قوله.

وقال الخطيب: “سابقًا كانت تقام مباريات المنتخب بغرض ودي فقط، ولكن الآن نبحث أيضًا عن الجانب المادي، وسنحاول مستقبلًا ألا نلعب أي مباراة إلا إذا قُدم لنا عرض مالي”.

وبيّن الخطيب أن “الاتحاد بدأ قبل أشهر عدة، المشروع الوطني لتطوير الكرة السورية لتجهيز وإعداد المنتخبات الوطنية القادرة على المنافسة في البطولات المختلفة”، موضحًا أن “المشروع كلف حتى الآن أكثر من مليارين ونصف المليار ليرة سورية”.

وأضاف الخطيب أن “الاتحاد السوري يعاني من قلة الأموال دون وجود أي مساعدة، كما أن الاتحاد السابق كان يعاني من عجز مالي بقيمة 800 مليون ليرة سورية”.

© Sputnik . Tarek Meri لأول مرة.. “أموال ودية” للاتحاد السوري لكرة القدم من مباريات مع الصين وماليزيا لأول مرة.. “أموال ودية” للاتحاد السوري لكرة القدم من مباريات مع الصين وماليزيا © Sputnik . Tarek Meri

ورغم ذلك فإن المشروع مستمر لبناء منتخبات من أعمار صغيرة تشكل أساسًا للمنتخب الأول مستقبلًا، وستقام لها معسكرات في دمشق إضافة إلى معسكر في السعودية لخوض مباريات ودية، بحسب الخطيب.

وحول موضوع استقطاب اللاعبين المغتربين إلى المنتخب الأول، أوضح نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم لوكالة “سبوتنيك”، أن “الاتحاد يعاني من مشكلة تأمين الورقيات للاعبين عدة، لخليل الياس، ومودي نجار، وأزاكيل العم، وأنطونيو يعقوب، ولكن يجري العمل على حل الموضوع”.

رفع الحظر عن الملاعب السورية… آخر المستجدات

قبل أشهر عدة، زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي سوريا كخطوة أولية في ملف رفع الحظر عن ملاعب كرة القدم في العاصمة دمشق.

وحول آخر المستجدات قال نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم إن “الأمر متوقف على تجهيز ملعب الفيحاء بدمشق، وعند القيام بذلك، ندعوا اللجنة لمعاينة الملعب”.

وأوضح الخطيب أنه “حتى الآن لم يُجهز الملعب (الفيحاء) بسبب وجود مشاكل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بخصوص إنهاء التعاقد مع الشركة الماليزية المعنية بإعادة تأهيل الملعب، حيث لم تجرِ الموافقة على العقد”.

وذكر الخطيب لوكالة “سبوتنيك”، أن “سوريا طلبت من الاتحاد العربي لكرة القدم دعمها في ملف رفع الحظر عبر المساعدة بإعادة تأهيل الملاعب”.

وأضاف أن “رئيس الاتحاد العربي سجل الأمر على لوائحه، على أن يناقش لاحقًا”.

“قانون قيصر”… والأموال المجمدة لسوريا

وفيما يتعلق بملف الأموال المجمدة للاتحاد السوري لكرة القدم لدى الاتحاد الدولي للعبة والاتحاد الآسيوي، بيّن الخطيب أنه “لا جديد على الملف”.

وقال: “إذا لم يلغَ قانون قيصر عن سوريا لا يمكننا سحب أي شيء من الأموال، ولكن يمكننا استخدامها للمعسكرات الخارجية والطيران والفنادق فقط”.

وتبلغ قيمة الأموال المجمدة للاتحاد السوري نحو 11 مليون و500 ألف دولار أمريكي لدى “فيفا”، و2 مليون دولار في الاتحاد الآسيوي.

وبين الخطيب أنه “سابقًا كانت المنتخبات الوطنية السورية تقيم معسكرات على حساب الاتحاد، لكن اليوم ستتكلف بذلك بعض الدول العربية”.

اتفاق مبشر مع السعودية

وقّع الاتحاد العربي السوري لكرة القدم مع نظيره السعودي، مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير كرة القدم في البلدين، على هامش مؤتمر “الاتحاد العربي لكرة القدم” ونهائي كأس الملك سلمان 2023، في الطائف في المملكة العربية السعودية.

ووقع الاتفاقية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس الاتحاد السوري لكرة القدم صلاح الدين رمضان، بحضور نائب رئيس الاتحاد عبد الرحمن الخطيب.

وبيّن الخطيب في حديث لوكالة “سبوتنيك”، أن “مذكرة التفاهم تتضمن استضافة معسكرات تدريبية للمنتخبات الوطنية السورية في السعودية وتطوير فئات البراعم، إضافة إلى تدريبات شاملة للحكام وورشات عمل للمدربين”.

كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والموظفين بين الاتحادين وإقامة دورات تدريبية، إضافة إلى توفير فرصة للفرق الوطنية للسيدات لتستفيد من معسكرات تدريبية في المستقبل، بحسب الاتفاقية.

وأضاف الخطيب أن “الاتحاد السعودي سيقدم لنا كل المرافق الرياضية المتاحة لديه، حيث وضعها بخدمة الأندية والمنتخبات الوطنية السورية بكل الفئات، لإقامة المعسكرات مع تحمل تكاليفها بشكل كامل”.

وبالنسبة لما سيقدمه الجانب السوري لنظيره السعودي، قال الخطيب: “ليس لدينا أي شيء نقدمه لهم بسبب وضع البلاد”، مبينًا أن “مدة مذكرة التفاهم سنة وتجدد برضا الطرفين”.

وسيسافر المنتخب الأولمبي السوري إلى السعودية، يوم 21 من الشهر الجاري، لإقامة معسكرٍ ولقاء نظيره السعودي وديًا، في الـ 28 من الشهر ذاته، في مدينة أبها، وستكون الإقامة والتنقلات والملاعب على حساب المملكة، بينما يتكلف الاتحاد السوري بتكلفة تذاكر الطيران فقط.

كما تتضمن مذكرة التفاهم استضافة ناديي الاتحاد والفتوة في السعودية، بغرض الاستعداد والمشاركة لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

تقنية “اللايت الفار” في الدوري السوري

وعلى هامش انعقاد مؤتمر “الاتحاد العربي لكرة القدم”، وافق الاتحاد السعودي على تزويد نظيره السوري بتقنيه “اللايت فار” مع تكليف المعنيين في الاتحادين ببحث هذا الأمر والبدء بتجهيز الكوادر لذلك من حكام وتقنيين.

وبيّن نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم عبد الرحمن الخطيب، أن “تقنية “اللايت الفار” لم تكن ضمن مذكرة التفاهم مع السعودية، بل بشكلٍ شفهي كمساعدة من السعودية، لأنه يُمنع أن تكون ضمن المذكرة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، حيث يحظر استيراد التقنيات والأجهزة”.

وذكر الخطيب أن “رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي اجتمع مع المعنيين باتحاد كرة القدم السوري، وأرسل كتابا إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” لإقامة دورة لتدريب الحكام السوريين، كما سيُرسل تقنيين فنيين للتدرب على تشغيل أجهزة “الفار”.

وسيحصل الاتحاد السوري لكرة القدم على جهازين “للفار” ضمن سيارات، ستُغطي مباراتين من كل جولة في الدوري الممتاز، بحسب الخطيب.